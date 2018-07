Legislador Pedro Olaechea descartó integrar Mesa Directiva del Congreso

El parlamentario Pedro Olaechea Álvarez-Calderón descartó hoy una eventual postulación a la Mesa Directiva del Congreso. Dijo que tiene una agenda parlamentaria que cumplir y que no se presentará por el momento en una próxima lista.

"Vine a legislar, no me he propuesto en la cabeza el tema de la Mesa Directiva. La Mesa tiene que ver todo lo que son los empleados, los servicios, los sistemas de cómputo. En este momento tengo una agenda legislativa importante", señaló.

Por otro lado, el también exministro de la Producción, que en el mes de junio renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), señaló que "los partidos organizados y sus bancadas", son quienes mantienen un legítimo interés en integrar la Mesa Directiva.