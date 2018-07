Edwin Donayre evalúa permanencia en bancada de Alianza Para el Progreso

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Edwin Donayre, evalúa su permanencia en esta bancada, luego de indicar que no se siente cómodo por diferencias con algunos colegas del mismo partido político.

En declaraciones al semanario Hildebrandt en sus trece, dijo que tomará una decisión luego de tener una reunión con el líder de APP, César Acuña. “Yo voy a renunciar a APP después de escuchar al señor Acuña. Quiero escuchar qué acciones correctivas va a tomarcon esa gente (sobre miembros de la bancada de APP). De verdad, no estoy cómodo”, señaló.

Señaló que ya solicitó la reunión, pero que hasta el momento no obtiene respuesta. “Le he enviado una carta al señor Acuña, quien hasta ahora no me ha respondido. Yo le he solicitado una nueva reunión para manifestarle mi incomodidad", dijo.

Donayre Gotzch indicó que uno de los motivos para evaluar su alejamiento de APP, fue la crítica que le hicieron algunos parlamentarios, entre ellos su compañera de bancada Marisol Espinoza, por la difusión del video en el que denuncia una presunta apología al terrorismo en el Lugar de la Memoria (LUM).