Caso CNM: Becerril se inhibe de participar en investigaciones de audios

Luego de ser mencionado en uno de los audios difundidos por IDL Reporteros y Cuarto Poder, el congresista Héctor Becerril cumplió este lunes de inhibirse con participar todas las comisiones que tienen a su cargo las investigaciones sobre el caso de presunto tráfico de influencias entre miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y jueces supremos.

En la víspera, el parlamentario fujimorista declaró ante la prensa lo siguiente: "En vista de que esto puede causar algún tipo de suspicacias, he optado y he enviado un documento al vocero de la bancada para inhibirme de participar en la Comisión de Justicia y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales".

Indicó, además, que el objetivo de su alejamiento en estas comisiones es "para evitar que alguien pueda aprovecharse y querer enturbiar estas investigaciones".

En ese sentido, aseguró que colaborará para que se investiguen los hechos denunciados en los audios y agregó "no tengo nada que temer". "No me voy a prestar para este circo", señaló.

Como se recuerda, el audio difundido ayer da cuenta de una conversación entre Guido Águila y Baltazar Morales, quienes hablan de una reunión con Héctor Becerril, a fin de que Morales apoyara la candidatura de Julio Gutiérrez a la presidencia del CNM en oposición de Orlando Velásquez.