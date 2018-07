IDL-Reporteros revela nuevo audio que vincula a próximo Fiscal de la Nación

Pedro Chávarry Vallejos fue anunciado como el nuevo Fiscal de la Nación para el periodo 2018 – 2021 y a pocas horas de jurar al nuevo cargo, el portal IDL-Reporteros reveló un nuevo audio en el que los cuestionados jueces César Hinostroza y a Walter Ríos lo mencionan en su conversación.

En la primera conversación que se habría registrado el 7 de febrero de este año, Ríos conversa con un interlocutor desconocido sobre lo que sería la elección del nuevo titular del Ministerio Público, que se realizó el 7 de junio.

Mientras que en segundo material, el suspendido juez supremo César Hinostroza, habla con el abogado César Serrano sobre una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura.

“Porque dice que no se puede contratar a personas de locación para hacer trabajo permanente. Y entonces como mi amigo el presidente Chávarry no tenía mayoría porque no fui yo y estaba enfermo Chávarry, perdón, Tomás Gálvez que estaba accidentado, ¿ya? entonces perdió. Nosotros (…) y han designado interinamente a esta señora, la doctora (ininteligible) tú sabes…”, se escucha en el audio.