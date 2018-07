Salvador Heresi calificó como un “exceso” de Martín Vizcarra el pedir su renuncia vía Twitter

En declaraciones a un medio local, el ex ministro de Justicia sostuvo que dirigirse a él a través de la red social fue “innecesario” de parte del presidente.

Dura crítica. El ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, cuestionó la forma en la que el presidente Martín Vizcarra pidió su renuncia en medio del escándalo de corrupción en este Poder del Estado. En una entrevista a una radio local, calificó lo ocurrido como un “exceso” del mandatario.

“Hubo un exceso en la manera de pedírmelo por Twitter cuando antes yo había manifestado que acá estaba mi renuncia, si me decía renuncia yo renuncio, para mí fue innecesario ese tuit. Pero son cosas de la política, yo sé que pasan, por eso no estoy resentido”, sostuvo.

Tras el destape de una serie de audios que lo involucran, negó que su gestión haya favorecido a la esposa del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y resaltó que Manuel Soto Gamboa, quien también es mencionado en las grabaciones, no participa directamente en ningún audio.

Como se recuerda, en una conversación entre Ríos Montalvo y Luis Alberto Díaz, ex asesor de comunicaciones del saliente presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, el primero dice tener programada una reunión con el ex secretario general del Ministerio de Justicia, Soto Gamboa.

Según se refiere, en la reunión Ríos tenía previsto hablar sobre su esposa Maritza Sánchez Liza, funcionaria de la cartera. Según Heresi Chicoma, tras ingresar al ministerio en 2010, ella se mantuvo en varias gestiones como la de Alan García y Ollanta Humala, donde se le ascendió.

Sánchez pasó de ganar 2500 a 5000 soles. “Cuando yo llegué al ministerio, ella tenía un contrato firmado por mi antecesor hasta julio de este año”, agregó. Destacó que Gamboa fue quien decidió la separación de Sánchez Liza “inmediatamente” después de salir los audios.

Aunque Manuel Soto Gamboa fue retirado del cargo entre las primeras medidas del nuevo ministro de Justicia, Vicente Zeballos, Heresi indicó que esto no tendría necesariamente que ver con cuestionamientos a su figura, sino con el reemplazo de personal de confianza común en estos casos.