Canal N revela audio que confirma que Pedro Chávarry coordinó reunión con César Hinostroza

Pese a que negó haber coordinado un apoyo mediático con César Hinostroza, un nuevo audio difundido por canal N confirmaría que el actual Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sí conversó con el suspendido juez supremo para organizar un almuerzo y tratar una reunión con un medio de comunicación.

El audio complica más la situación de Chávarry, quien recientemente acusó a Hinostroza de ‘usar’ su nombre para gestionar entrevistas con diferentes medios. Incluso no descartó la posibilidad de tomar medidas legales contra el suspendido juez.

Al ser consultado por el nuevo audio, Hinostroza Pariachi negó que haya existido dicha reunión con el titular del Ministerio Público. Asimismo dijo que se someterá a todos los proceso en su contra y colaborará con la Justicia.

Transcripción de la conversación registrada el pasado 28 de mayo:

PCH: Aló.

CH: Gonzalito

PCH: Hola, César. ¿Qué tal?, ¿Qué tal?, ¿Cómo estás, hermano?

CH: Hermano, ¿cómo estás de salud?, ¿bien?

PCH: Bien, bien. Felizmente sí. Aquí estoy despachando.

CH: Ya. Hermanito, ¿te acuerdas que te había dicho que sería bueno conversar con algún medio?

PCH: Sí

CH: ¿Qué te parece…? ¿Esta semana tienes tiempo o no?

PCH: Ya, sí, hermano, tú me dices.

CH: Ya, dice mañana si podemos almorzar en la casa del amigo que queda por el Ministerio del Interior. ¿Mañana cómo estás? Mañana martes.

PCH: Ya. Eh…

CH: Podría ser dos de la tarde

PCH: Ya, ya.

CH: Ya. Pero anota…

PCH: ¿Cómo se? Ya, ya, voy a anotarlo pero dime, ¿tú me llamas para darme la dirección?

CH: Te mando por WhatsApp mejor.

PCH: Ya, ya, ya, ya.

CH: ¿Ya? Pero no falles ah, yo también voy a estar ahí.

PCH: No hermano, claro. Ya, hermano. Muchas gracias.

CH: Ya, mi hermano, dos de la tarde. Ya, listo

PCH: Hasta entonces.