Congresista Foronda anunció que condenada por terrorismo ya no trabaja en su despacho

Parlamentaria aseguró que la Oficina de Administración del Congreso de la República no le encontró ningún antecedente penal.

Tras la denuncia que presentó Panorama sobre la contratación de una sentenciada por terrorismo en el Congreso de la República, la parlamentaria María Elena Foronda anunció que Nancy Madrid Bonilla ya no trabaja en su despacho y responsabilizó a la Oficina de Administración del Congreso debido a que no le encontró ningún antecedente penal.

“Cuando yo contraté a la persona vi los procedimientos que el Congreso tiene, y ustedes lo pueden revisar no se guíen de palabras sino de documentos y de hechos. En esos documentos no se le encuentra ni antecedentes penales y cumple con todos los procedimientos. Eso no lo hace un congresista, lo hace la oficina de administración del Congreso de la República”, enfatizó.

Sin embargo consideró que Nancy Madrid merecía reinsertarse en la sociedad luego de cumplir una condena de 16 años en prisión por terrorismo. Según la Dircote la asistente de la legisladora del Frente Amplio fue administradora de las ‘cárceles del pueblo’, lugares donde el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) torturaba a las personas que secuestraba.