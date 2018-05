Guido Lombardi califica como aprovechamiento político reunión de Vizcarra y Paolo Guerrero

Luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara que el gobierno peruano apoyará en la defensa de Paolo Guerrero en Suiza, el congresista Guido Lombardi criticó la reunión entre el mandatario y el delantero peruano y consideró que se trata de un aprovechamiento político.

El parlamentario de Peruanos Por el Kambio dijo en Ideeleradio que el mandatario puede generar falsas expectativas a la población al hacer creer que es posible revertir la sanción al jugador.

“A mí no me ha gustado para nada, en mi caso personal, la aparición de Vizcarra con Paolo Guerrero, porque me parece un aprovechamiento político de un momento delicado, porque, además, nos hace pensar a todos que es posible revertir la sanción al jugador como si la Federación Suiza tuviera que ver en este asunto”, manifestó

Pese a su desacuerdo, Lombardi negó que haya un distanciamiento con el Gobierno.