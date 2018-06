Kenji Fujimori acusó a Fuerza Popular de violar la Constitución

Kenji Fujimori acusó este miércoles a Fuerza Popular de violar la Constitución y la ley para conseguir suspenderlo del parlamento en el caso de los ‘mamanivideos’. Ello el marco del debate por su desafuero junto a Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.

“Fuerza Popular, mi exbancada, ha judicializado la política y eso lo ha hecho siempre, pero para suspenderme necesita violar tres veces la ley”, sostuvo, argumentando que un parlamentario solamente puede ser suspendido “cuando existe una sentencia firmada por parte del Poder Judicial”.

Además indicó que según la Constitución y el reglamento del Congreso, los integrantes de la Comisión Permanente no pueden votar en el pleno para este caso. Sin embargo, Fuerza Popular y sus aliados lo harán mediante “otra de sus tantas trampas”.

Fujimori Higuchi calificó el intento de su exbancada como “una tremenda criollada”. “Fuerza Popular argumenta que los miembros que se fueron de la Comisión Permanente para no votar pueden hacerlo ahora en el pleno. Se basa en que hay precedentes”, continuó.

“Esta es otra interpretación auténtica a la que ya nos tienen acostumbrados. No puede haber precedentes contra la Constitución y la ley. Su argumento y su premisa es que si antes se violó la ley, es legítimo volver a violarla. Son violadores de la Constitución”, añadió el parlamentario.

Sostuvo que el pedido de desafuero responde a la intención de Fuerza Popular de “recomponer” su mayoría absoluta “irremediablemente quebrada”. “La necesita desesperadamente para perpetuarse en la Mesa Directiva”.

El menor de los Fujimori acusó al partido que dirige su hermana de no haber hecho “nada” para hacer “las reformas que el país tanto necesita” con su mayoría absoluta en los últimos 18 meses y finalizó señalando que tiene la conciencia limpia.

“Siempre he trabajado y nunca he vivido de privilegios ni de cupos, si alguno cree que aquí termina mi vida política está totalmente equivocado, porque esto recién empieza”, acotó. Según dijo su abogado Julio Rodríguez no puede responsabilizarse por acciones de terceros.

“Esa es la regla máxima en un sistema de justicia y en un sistema administrativo sancionador que lo que busca es castigar”, sentenció.