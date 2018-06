Jorge Castro presentó su renuncia a la bancada de Frente Amplio

Pese a que hace unos días aseguró que esperaría que su bancada lo expulse, el congresista Jorge Castro oficializó su renuncia al Frente Amplio a través de un oficio dirigido al vocero Wilbert Rozas. Su decisión se debería a “diferencias conceptuales en el caso Lava Jato”.

Congresista representante de Tacna sostiene que tras su elección en el 2016, observó la necesidad de trabajar una agenda política conjunta que no se concretó por diferencias que no fueron debidamente procesadas, causando que se "frustre el proyecto político que tanto anhelaba el pueblo".

"Esta es una nueva experiencia que nos obliga a replantear nuestros planes y agenda política a las reales necesidades del pueblo peruano que debe ser el compromiso ineludible (No negociable), en lo cual me reafirmo plenamente. La política es servicio, no es negocio”, concluyó el legislador en el oficio.

Cabe resaltar que Frente Amplio retiró en diciembre del año pasado a Jorge Castro de la Comisión Lava Jato, reemplazándolo por Humberto Morales. Con su renuncia, el grupo izquierdista se queda con 9 integrantes.