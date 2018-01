Verano 2018: cómo protegerse de la radiación ultravioleta en esta temporada

El verano 2018 empezó con fuerza y tal como lo advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esta temporada no es tan calurosa como en años anteriores. Sin embargo, la radiación ultravioleta sí llegaría a niveles muy altos, según La Liga Peruana de Lucha Contra el Cáncer.

Katia López, experta en detección de este tipo de enfermedades, exhortó a la población a tomar conciencia sobre los altos niveles de radiación que – asegura – llegarían a 16 en Lima, una cifra considerada extrema.

“Los niveles de radiación son cada vez mayores. Pese a que el día pueda estar nublado, los niveles siguen siendo altos y para este verano se esperan niveles superiores a 16 para las playas de Lima”, señaló.

Por ello, recomendó evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, pues se trata de un horario de extrema radiación. En caso contrario, aconsejó usar bloqueador, lentes de sol, sombreros, prendas de algodón y tomar por lo menos dos litros de agua.

Asimismo, instó a los padres de familia a no llevar a niños menores de tres años a los balnearios de la capital debido a que su piel “no está preparada para sobre exponerse a la radiación". No obstante, consciente de que esta situación podría suscitarse, recomendó usar ropa de baño con filtro UV, así como un bloqueador solar (de factor 30 como mínimo), que no deberá exponerse a las altas temperaturas.

“El bloqueador es el aliado importante parta prevenir el cáncer de piel. (Aplicarlo) una sola vez no es suficiente, se debe renovar la aplicación entre dos y cuatro horas, dependiendo el tipo de actividad. Si te mojas antes de dos horas, se debe volver a aplicar”, precisó.

Cabe mencionar que La Liga Contra el Cáncer ha lanzado la campaña “Protégete de violeta”, con el objetivo de sensibilizar y educar a la población sobre las formas de prevención del cáncer de piel. Durante su recorrido por los balnearios de Lima, los voluntarios distribuirán más de 65 mil sachets de bloqueador y enseñarán a los usuarios su correcta aplicación.