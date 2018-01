Papa Francisco en el Perú: Protégete así de la radiación y cuida tu salud en las actividades del papa

El papa Francisco se encuentra en Perú y como parte de su agenda del 18 al 21 de enero realiza dos multitudinarias misas: Una en la explanada de la playa de Huanchaco, Trujillo, que se realiza este sábado, y otra programada para el domingo 21 en la base aérea Las Palmas en Lima.

Esto, incluyendo a las multitudes que siguen y esperan al Sumo Pontífice en cada punto de su recorrido, puede acarrear serios problemas considerando que nos encontramos en plena época de verano en nuestro país, con radiaciones extremas.

Reportes de las autoridades meteorológicas ya han señalado que durante la visita del papa Lima y Trujillo presentarán una radiación de nivel 14. En Puerto Maldonado, donde estuvo este viernes, la radiación fue de 15, lo cual es perjudicial para la salud.

“Invocamos a todos los peruanos a tomar conciencia y adopten tomar las medidas necesarias para protegerse y evitar enfermedades tan agresivas como el cáncer de piel. Incluso el Papa Francisco estará protegido de los rayos UV, gracias al vidrio templado del papamóvil”, dijo Damary Milla, Directora General de Operaciones de la Liga Contra el Cáncer.

Por ello, esta institución compartió las siguientes recomendaciones para toda la población para que puedan vivir estos históricos momentos para el Perú de forma segura:

1. Usar sombreros de ala ancha: Sobre todo al seguir el recorrido durante el día, si vas a usar gorras con viseras deben de ser amplias para dar sombra al rostro y a la nuca.

2. Usa bloqueador: Esto es lo más importante. No salgas de casa sin habértelo aplicado. Es obligatorio. Debe cubrir sobre todo tu rostros, cuello, brazos, piernas y todas las zonas que vayan a estar expuestas a los rayos UV. Vuelve a aplicarlo cada dos horas en las zonas expuestas. Se recomienda aplicarlo nuevamente si transpiras mucho ya que ello puede hacer que se desvanezca.

3. Usa lentes con protección UV: Tus ojos son otro de los puntos claves que debes cuidar. Utiliza gafas de sol con protección UV mayor de 400 UV. Así prevendrás daños severos como quemaduras en las córneas, cáncer a los párpados y cataratas en el caso de los adultos mayores.

4. Toma líquidos: Si vas a seguir al papa lleva abundante agua para evitar deshidratación y contrarrestar el calor. Es buena idea también llevar alimentos con alto contenido de agua y que sean fáciles de transportar.

5. Vístete con colores claros: Es recomendable usar ropa con manga larga, preferentemente de colores claros, ya que protegen más del sol. Usar ropa muy holgada te hará evitar la insolación. De esta manera no te sofocarás.

6. Usa sombrillas: Las sombrillas son totalmente recomendables para protegerse de la luz del sol en todo momento. Que sean de colores intermedios para no concentrar demasiado el calor.

7. ¡OJO! Cuida no asistir con niños menores de 10 años, embarazadas o adultos mayores de 70 años, para evitar accidentes ante la masiva cantidad de personas que se movilizará en las actividades del papa.

Después de la visita: Debido a la masiva movilización y la exposición intensa, es recomendable realizarse un chequeo preventivo para identificar alguna mancha o lunar sospechoso, La Liga Contra el Cáncer con el apoyo de Unique y Rímac realizan despistajes de cáncer de piel, cáncer de cuello uterino, mama, ganglios y tiroides.

Estos están disponibles para el público en los Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer, por una donación de 30 soles lo que permitirá realizar otro despistaje de cáncer de piel gratuito en zonas más expuestas a la radiación UV. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a.m a 5 p.m y sábados de 8 a.m a 11 a.m.