Las exigencias de Gareca para quedarse en la bicolor

El pueblo peruano lo aclama y los jugadores ya han manifestado su deseo de trabajar con él, sin embargo aún ‘el Tigre’ no está totalmente convencido de regresar para continuar con el proyecto y es que los problemas del presidente de la Federación con temas no deportivos, no le han generado la confianza necesaria al técnico argentino, además hay algunos temas que Gareca siente que deben aclararse para trabajar con mayor transparencia.

Hasta el momento, se sabe que Gareca regresaría a Lima este miércoles 25 para arreglar algunos asuntos y, aparentemente, para reunirse con Juan Carlos Oblitas y tratar su permanencia.