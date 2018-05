Dos hermanos se reencuentran luego de 40 años de no verse

Volverte a Ver inicia con una historia de búsqueda. María Britto vino desde Iquitos en busca de alguna pista que pueda llevarla al paradero de su hermano Pedro, a quien hace 40 años que no ve. Pedro Britto se fue de su casa a los 25 años en busca de un futuro mejor. Su familia aceptó pero a condición que él regresara, pero simplemente nunca volvió a verlos.

Un error al actualizar los datos, dificultó aun más la búsqueda de Pedro. Ahora, después de 40 años, Pedro Britto llegó a Lima para abrazar a su hermana María, a quien ha extrañado mucho.

Por otro lado, una nueva historia se inició en Huaral, donde Don Gerardo Remigio Pilar, de 55 años, intenta reconciliarse con su hija Talia, a quien nunca conoció. Tubo un inicio problemático con la madre de Talia, quien no quería dar a luz, pero Gerardo se negó. Luego, la ex pareja le dijo que ya no quería saber nada de él y cuando tenía tres meses de embarazo desapareció.