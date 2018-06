Mujer busca a su hermana tras ser separadas por el terrorismo en Ayacucho hace 32 años

El equipo de 'Volverte a Ver' llegó hasta Huancavelica para conversar con Marisol quien busca a su hermana mayor Elsa Llallahui Quispe. Ambas se separaron hace más de 32 años cuando tuvieron que salir huyendo de Ayacucho después que los terroristas mataran a su padre.

Marisol no recuerda el nombre de sus padres debido a que su nueva familia le cambió el apellido paterno y eso dificulta aun más su búsqueda, sin embargo no pierde las esperanzas de volver a abrazar a su hermana y sentir que no está sola en este mundo.

Don Jaime Cárdenas (51) es otro ciudadano que lucha por reencontrarse con hija Yesenia Lourdes, quien fue apartada de su lado cuando apenas tenía un año de edad. En la actualidad debería tener 27 años.

Itamar Copia Cuba también busca a su hijo Roger Monteza, quien desapareció extrañamente hace 4 años en la ciudad chilena de Rancagua. Desde entonces no sabe nada de él y teme que le haya pasado lo peor.

La ausencia de un ser querido duele, pero es más doloroso no saber qué pasó con esa persona y vivir en angustia. Si usted reconoce a alguna de estas personas desaparecidas, puede comunicarse a nuestra línea del reencuentro 411-3365 o a los teléfonos 959392694 / 914697004.