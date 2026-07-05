Festival gastronómico peruano reúne a miles de asistentes en Santiago de Chile

Miles de personas participaron en el festival "Sabor del Perú en Chile", realizado en Santiago, donde la comunidad peruana y visitantes extranjeros disfrutaron de una amplia variedad de platos típicos de la costa, sierra y selva. Según los organizadores, el evento congregó a más de 16 mil asistentes.

Durante la jornada se ofrecieron potajes emblemáticos como chancho al palo, juanes, tacacho con cecina, chaufa amazónico, pollo a la brasa, anticuchos y picarones, además de bebidas tradicionales como el jugo de cocona. Los expositores señalaron que la acogida del público permitió vender más de un centenar de platos en algunas de las propuestas gastronómicas.

El festival también incluyó presentaciones artísticas, música, danzas y un reinado, convirtiéndose en un espacio de encuentro para los peruanos residentes en Chile y para ciudadanos de otras nacionalidades interesados en conocer la cultura peruana.

Asistentes peruanos, chilenos y colombianos destacaron la calidad de la gastronomía nacional y resaltaron que este tipo de iniciativas contribuyen a difundir la identidad y las tradiciones del Perú en el extranjero.