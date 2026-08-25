Hallan restos de hospital del siglo XVIII bajo el santuario de Santa Rosa de Lima

Una investigación arqueológica de Prolima identificó restos de la antigua iglesia y hospital fundado en 1575, en el que destacan entierros, muros originales y un piso empedrado decorado con una flor de seis pétalos. Al respecto, Ernesto Olazo, coordinador de Arqueología de Prolima, dio más detalles de este importante descubrimiento.

UNA IGLESIA QUE SE CREÍA DESAPARECIDA

Los vestigios hallados se encuentran a 70 centímetros por debajo de la superficie actual y corresponden a una antigua iglesia que se pensaba desaparecida: la iglesia del Espíritu Santo, que formaba parte de un hospital para marinos. Olazo explicó que se ha restaurado los restos y se están poniendo en valor para que sean visitable.

Olazo dijo que se han encontrado nichos con entierros, debido a que en la época virreinal las iglesias en los hospitales también eran cementerios. En un breve recorrido, Ernesto Olazo mostró un suelo empedrado con un decorado con huesos de animales en forma de flor de seis pétalos, que daba inicio al ingreso del hospital.

El experto comentó que se encontraron muros o evidencias arqueológicas de la arquitectura original del hospital Espíritu Santo, y a partir de ello se ha hecho la restauración del sitio. “Hemos encontrado una serie de hallazgos que nos hablan de la vida pasada de la ciudad de Lima, incluso restos prehispánicos”, comentó el coordinador.

Entre los hallazgos más destacables, se encontraron fragmentos de figurinas de cerámica de principios de esta era, es decir, de cerca de 2 mil años de antigüedad, también se observan cerámicas que datan de diversas fechas, lo que muestra el paso del tiempo de esta construcción. Incluso destacó un ladrillo con una huella de un can.

EL MISTERIO DEL CANDIL EN LA MANO

Ernesto Olazo comentó una situación curiosa entre los hallazgos, pues se encontró un candil del siglo XVIII en uno de los nichos, que estaba en la mano de uno de los entierros, sosteniéndolo. Esta peculiaridad llama la atención de los estudiosos, pues no se suelen realizar así los entierros cristianos.

Desde esta semana ya se puede visitar este lugar y se hará un recorrido libre para todos los interesados en conocer más de la historia limeña.