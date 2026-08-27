“Expocafé Villa Rica 2026”: feria regala 400 plantas de café y 3 mil vasos de degustación gratuitos

En el parque de la Exposición se realiza la inauguración de “Expocafé Villa Rica 2026”, en medio del Día del café peruano, donde varios productores cafeteros traerán lo mejor de este producto y sus variedades, así como sorpresas y regalos. El evento es de libre ingreso e inicia hoy jueves 27 y se extenderá hasta el 30 de agosto.

Pamela Acosta, conductora de 24 Horas Mediodía, estuvo en la inauguración de este importante evento. Entre sus principales atractivos, la exposición entregará de manera gratuita 3 mil vasos de café de especialidad y 400 plantas de café a los primeros asistentes. Además, para el público se realizará una exhibición de tostado que los interesados podrán llevarse totalmente gratis a sus casas.

La feria reunirá a más de 50 productores y emprendedores de Villa Rica, un distrito ubicado en la provincia de Oxapampa en Pasco. Entre los productos que se presentarán en la exposición destacan cafés de especialidad, néctares, artesanías, dulces, entre otros productos elaborados en esta zona del país.

ATRACTIVOS DE LA FERIA

El evento permitirá a los visitantes conocer el funcionamiento de una tostadora industrial fabricada en el mismo distrito, además podrán observar una cafetera gigante de más de cuatro metros de altura. También podrá participar de presentaciones culturales y actividades destinadas a mostrar la diversidad productiva y turística de Villa Rica.

Jonathan Elguera Ruffner, organizador de este evento, señaló que hay varias sorpresas para los visitantes en esta edición: “Estamos viviendo una fiesta en nuestra décima sexta edición donde van a encontrar diversos productos, como el café de especialidad, cervezas artesanales, chifles de pituca, charcutería, y sorpresas y regalos”, comentó.