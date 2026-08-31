Café peruano: productividad y consumo interno

El Perú se mantiene entre los principales productores de café de Sudamérica, pero enfrenta el reto de elevar el rendimiento de sus cultivos.

Antonio Arce, gerente general de la Cámara Peruana de Café y Cacao, explicó que muchos productores obtienen entre 12 y 13 quintales por hectárea, pese a que existe potencial para alcanzar cifras mucho mayores.

El reto está en mejorar la productividad

El especialista señaló que la capacitación, renovación de plantaciones y mejores técnicas agrícolas son claves para aumentar la producción por árbol.

Arce también destacó que el país importa cerca de 150 millones de dólares en café, pese a contar con producción nacional, mientras el consumo interno continúa creciendo.