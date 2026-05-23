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23/05/2026

Orgullo peruano: Ignacio Buse Acurio se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo

El título obtenido permitirá al deportista ascender al puesto N° 31 del ranking ATP. Muy emocionado, le dedicó el triunfo al Perú.



Con solo 22 años, nuestro compatriota Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo, luego de vencer en una emocionante y luchada final por 2-1 al estadounidense Tommy Paul (ATP 26).

‘Nacho’ recoge los frutos de años de esfuerzo; en este torneo derrotó al número 12 del mundo, sumó puntos para escalar en el ranking ATP, logró el título y se llevó más de 415 mil euros como ganador.

El partido comenzó parejo. Buse tenía velocidad en los disparos, movimientos y saque de derecha; pero el remate de Tommy Paul (N° 26 del ranking ATP) era potente y le generaba problemas al peruano. 

TRIUNFO PARA EL PERÚ

El primer set tuvo que definirse en el famoso 'tie-break'. Buse fue creciendo poco a poco y su técnica de devolución le fue clave para llevarse el partido que terminó por 2-1, con sets de 7-6 (6), 4-6 y 6-3.

Luego de 19 años, el tenis peruano obtiene un título en competiciones ATP, gracias a la victoria de Buse Acurio, que ascenderá al puesto N° 31 del ranking ATP. Muy emocionado, le dedicó el triunfo al Perú. 


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