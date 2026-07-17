España y Argentina se enfrentan este domingo por la gloria mundial: entradas superan los S/ 37 mil

La gran final de la Copa del Mundo ya tiene todo listo. España y Argentina se medirán este domingo a las 2:00 p. m. en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para definir al nuevo campeón.

Los aficionados que quieran estar presentes deberán pagar altos precios. La entrada más económica alcanza los S/ 37 210, mientras que varios paquetes de viaje ya se agotaron por la alta demanda.

Para los más fanáticos, la FIFA permitirá ingresar al campo donde se jugará la final por S/ 8 500, una experiencia exclusiva antes del esperado encuentro.

Además, el equipo que levante la copa recibirá por primera vez un anillo de campeón, junto al tradicional trofeo y las medallas de oro.