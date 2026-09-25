Perú conquista dos medallas de oro en paleta frontón en los Juegos Suramericanos 2026

Perú volvió a subir a lo más alto del podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con dos medallas de oro en paleta frontón. Los triunfos fueron obtenidos en las pruebas individuales masculina y femenina, respectivamente.

Un deporte con sello peruano

La paleta frontón es una disciplina nacida en el Perú y se juega contra paredes utilizando pelotas de tenis sin cubierta. Según el informe, sus antecedentes se remontan a 1945, cuando un grupo de peruanos adaptó el juego utilizando cajas de whisky de madera para elaborar las paletas.

Durante sus primeros años, el deporte se practicaba principalmente entre socios de clubes de Lima. Con el paso del tiempo, su práctica se extendió a distintas regiones del país y sumó a nuevos deportistas, entre ellos cada vez más jóvenes.

El Instituto Peruano del Deporte impulsa iniciativas para promover el desarrollo de esta disciplina y brinda apoyo a los deportistas que representan al país. Las dos preseas doradas obtenidas en Santa Fe representan además la primera participación de la paleta frontón en una competencia internacional fuera del Perú.

La delegación nacional continúa cosechando resultados en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. A los dos oros en paleta frontón se sumó también la medalla dorada obtenida en frontball individual, como parte de la participación del Team Perú en Argentina.