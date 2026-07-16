Streamer Cristorata protagoniza pelea en vía pública y genera polémica

El streamer Christopher Puente, conocido como Cristorata, protagonizó una pelea en la vía pública con un joven en Miraflores. El incidente ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo por la plataforma Kick y rápidamente se viralizó en redes sociales.

La discusión escaló hasta convertirse en una agresión física, lo que motivó la intervención de agentes de Serenazgo. El hecho ocurrió en un espacio público y generó preocupación entre los transeúntes que presenciaron el enfrentamiento.

Según una especialista en derecho penal, este tipo de conductas podría configurar infracciones o delitos relacionados con la tranquilidad pública, especialmente si se producen disturbios o daños durante el altercado.

El caso se suma a otros episodios protagonizados recientemente por creadores de contenido en la vía pública. Expertos recuerdan que, aun cuando estos enfrentamientos formen parte de una estrategia para generar contenido, ello no los exime de una eventual responsabilidad legal.