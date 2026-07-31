Grupo 5 y La Sonora Dinamita protagonizan histórico versus internacional de cumbia en México

El Grupo 5, una de las agrupaciones de cumbia más representativas del Perú, se enfrentó a la legendaria Sonora Dinamita en un esperado versus internacional realizado en México.

Durante el encuentro musical, ambas bandas hicieron bailar al público con sus más grandes éxitos, entre ellos temas como “La culebrítica”, “Se me perdió la cadenita” y otros clásicos de la cumbia.

La presentación reunió a los integrantes de ambas agrupaciones, quienes interpretaron canciones emblemáticas y compartieron escenario en una celebración que unió a Perú y México a través de la música.

El versus internacional de cumbia promete convertirse en una de las colaboraciones más destacadas del género, llevando sus ritmos y canciones a seguidores dentro y fuera de ambos países.