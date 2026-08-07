Yolanda Medina cuestiona manejo del caso Naldy Saldaña y pide mayor protección para artistas

La fundadora de Alma Bella, Yolanda Medina, cuestionó el manejo de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz, César Sanchez, y consideró que la conferencia de prensa de la agrupación no habría aclarado completamente la situación.

Medina sostuvo que los integrantes de La Bella Luz no deberían verse perjudicados laboralmente por los hechos investigados y señaló que los responsables de las agrupaciones deben actuar ante cualquier denuncia o señal de incomodidad.

La artista también recordó que durante sus inicios en el mundo musical habría atravesado una situación de acoso por parte del dueño de una orquesta. Según relató, decidió guardar silencio por temor a perder su trabajo y no contar con recursos para enfrentar la situación.

Finalmente, Medina destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre los integrantes de las agrupaciones y sus responsables. Además, pidió mayor cuidado al momento de seleccionar a los músicos y garantizar espacios seguros para cantantes y bailarinas.