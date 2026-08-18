Bárbara Cayo sufre robo en su vivienda: delincuentes se llevan joyas de oro y pasaporte

Un lamentable hecho sufrió la actriz Bárbara Cayo, luego de que delincuentes ingresaran a su vivienda para robar sus pertenencias. El hecho ocurrió este sábado 15 de agosto y fue registrado por cámaras de seguridad, que captaron el momento en que los sujetos ingresaron al inmueble.

Según las imágenes, los delincuentes forzaron las chapas de la puerta principal para ingresar a la vivienda y, una vez dentro, revisaron diferentes ambientes en busca de objetos de valor, dejando todo desordenado tras cometer el robo.

Entre las pertenencias sustraídas se encuentran las joyas de la actriz, además de sus pasaportes italiano y peruano. Ante lo ocurrido, la familia expresó su indignación y presentó la denuncia ante la Policía Nacional, mientras espera que continúen las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.

LE ROBARON COSAS DE VALOR

Al regresar a su vivienda, Bárbara Cayo y su familia se encontraron con el lamentable escenario y de inmediato comunicaron lo ocurrido a las autoridades para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables del robo.

Asimismo, la actriz relató lo sucedido a sus seguidores a través de su cuenta de Facebook, donde compartió detalles del hecho. “Les cuento que ayer sábado entraron a mi casa a robar a las 3 de tarde, estoy un poco en shock. He estado haciendo todos los trámites de la denuncia. Creo que nadie tiene derecho a usurpar de esa manera, ni llevarse las cosas de uno, las cosas de valor. Más que de valor monetario, se llevaron cosas de valor sentimental. Se llevaron mis joyitas, mi pasaporte italiano y mi pasaporte peruano”, indicó.

MOSTRÓ INDIGNACIÓN

Por otro lado, esta situación dejó profundamente afectada a la actriz, quien calificó el hecho como un atropello y solicitó el apoyo de la ciudadanía para identificar a los responsables. “Tengo indignación de ver todas las cosas hechas trizas en la casa. He podido grabar porque hay cámaras afuera en la calle para estos ladrones que son medio tontos. Si los logran identificar, se los agradecería para que haya justicia y no haya más personas perjudicadas”, manifestó.