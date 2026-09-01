Murió Edith Barr: a los 90 años nos dejó la legendaria "Flor Morena de la Canción Criolla"

Nora Edith Barr García, mejor conocida como la "Flor Morena de la Canción Criolla", murió lamentablemente hoy a los 90 años. La noticia la confirmó su hija Mily Salvany.

La legendaria intérprete criolla estaba alejada de la vida pública tras décadas de entregarnos su arte, hace unos días fue internada de emergencia debido a una embolia pulmonar.

INOLVIDABLE EDITH

Fue la cantante Cecilia Bracamonte quien dio a conocer la noticia "inolvidable Edith, mi corazón está triste por tu partida", dijo en sus redes sociales.

"Comadre, amiga, compañera y mi única referente (…) Momentos inolvidables que nunca he dejado de recordar, risas y también lágrimas que estarán siempre en mi corazón", agregó.