Muere el comediante Yuca a los 75 años: Jorge Benavides confirmó su fallecimiento

El reconocido comediante Enrique Espejo, conocido como “Yuca”, falleció a los 75 años. Jorge Benavides confirmó la noticia y recordó con tristeza a quien fue uno de sus compañeros durante varios años en televisión.

Yuca atravesaba un delicado estado de salud

El humorista había enfrentado complicaciones de salud en los últimos años. En 2025 sufrió una grave caída que le provocó una fractura de cráneo y, desde entonces, sus allegados informaron que permanecía en una situación delicada.

Jorge Benavides lamentó su partida y destacó la capacidad de Yuca para improvisar y generar situaciones cómicas durante los sketches. También recordó escenas como “La jugada polémica” y las bromas relacionadas con la llamada “inflada de llanta”.

Enrique Espejo deja una extensa trayectoria en la televisión peruana y se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del humor nacional. Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa específica de su fallecimiento.