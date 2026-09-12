Enrique Espejo: conocidos personajes del mundo artístico despiden al popular “Yuca”

Familiares, amigos y admiradores llegan al velatorio de la parroquia San Antonio de Padua, en Jesús María, para despedir al actor cómico Enrique Espejo, popularmente conocido como ‘Yuca’.

El destacado artista falleció ayer, viernes, a los 75 años, luego de enfrentar complicaciones de salud derivadas de un accidente que sufrió en marzo del año pasado y del que se recuperó parcialmente.

VOLVIÓ A RECAER

Sin embargo, en los últimos meses, volvió a recaer y permaneció internado en el Hospital Alberto Sabogal. Llegaron para despedirlo Monique Pardo, Melcochita, Martín Farfán, entre otros.

También estuvieron presentes las hermanas Claudia y Gabriela Serpa, del programa cómico JB Noticias, quienes recordaron algunas anécdotas que vivieron con el fallecido comediante.