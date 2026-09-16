Eva Ayllón es nominada al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico

La reconocida cantante Eva Ayllón fue nominada a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum Folclórico gracias a su producción discográfica "Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional)".

Este reconocimiento internacional sitúa a la artista en competencia directa con otros exponentes musicales de la categoría como La Quinta Estación, Alexis Cárdenas, Lila Downs, Milo J y Julieta Rada.

Próximas presentaciones

Tras agotar dos funciones previas en Plaza Norte, la intérprete anunció la reposición de su espectáculo titulado "Con guitarra y cajón", marcando su regreso a los escenarios. Dichas presentaciones se realizarán los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, en coincidencia con el inicio del mes de la Canción Criolla.

Gira internacional en EE.UU.

La cantante iniciará el próximo 9 de octubre una gira por Estados Unidos que se extenderá hasta el 1 de noviembre. El tour se realizará junto a la intérprete Daniela Darcourt y comprenderá un total de 15 presentaciones en ciudades norteamericanas como Miami, Houston, Dallas, Phoenix, San Diego, Chicago, Nueva York, Nueva Jersey y Washington D. C..

Cabe resaltar, que el espectáculo "Con guitarra y cajón" contempla un recorrido por diversas expresiones de la música criolla mediante valses, festejos y temas que recopilan distintas etapas de su carrera musical.