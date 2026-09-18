Chayanne vuelve a Perú con su gira “Bailemos Otra Vez”

El cantante puertorriqueño Chayanne anunció su regreso al Perú como parte de su gira internacional “Bailemos Otra Vez”, con la que viene recorriendo distintos escenarios de Latinoamérica.

El artista llegará con un espectáculo que reúne sus principales éxitos y nuevas canciones de su más reciente etapa musical, prometiendo una noche marcada por la música, el baile y el romanticismo.

La presentación forma parte del esperado reencuentro de Chayanne con sus seguidores peruanos, quienes podrán volver a disfrutar en vivo de temas que forman parte de su extensa trayectoria.

Con varias décadas de carrera, el intérprete de “Torero”, “Un siglo sin ti” y “Provócame” continúa vigente como una de las figuras más reconocidas de la música latina.