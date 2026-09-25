Advierten por accesos estrechos y falta de planificación ante concierto de BTS en San Marcos

A menos de dos semanas del concierto de BTS en el estadio San Marcos, vecinos de la zona expresaron su preocupación por las condiciones de ingreso y salida que tendrán los asistentes. Los accesos se encuentran reducidos debido a las obras de la Línea 2 del Metro de Lima, generando espacios estrechos para el tránsito peatonal.

Piden garantizar una adecuada evacuación

Según los vecinos, la concentración de personas durante el ingreso y la salida del concierto podría generar congestión e incluso dificultar el tránsito por estos sectores. También señalaron que los asistentes suelen ingresar a la unidad vecinal, ocupar espacios públicos y áreas verdes durante los eventos.

La preocupación también alcanza a los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, debido a la cercanía de las facultades con las zonas por donde circularían los asistentes. Los vecinos solicitaron que se adopten medidas de seguridad y una adecuada planificación para evitar incidentes.

El pedido cobra relevancia luego de los problemas registrados durante el concierto de Robbie Williams, donde se cuestionaron las condiciones de ingreso y salida de asistentes. Ante ello, los vecinos consideran que la planificación de los accesos y las rutas de evacuación será fundamental para el desarrollo del próximo evento masivo.