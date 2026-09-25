‘Army Bus’: bus decorado con temática de BTS se convierte en punto de encuentro para sus fans

Un bus decorado íntegramente con imágenes de BTS se ha convertido en un espacio especial para los seguidores de la agrupación surcoreana en Lima. La unidad luce fotografías, pósteres, banners y otros adornos alusivos al grupo, tanto en sus ventanas como en el interior y exterior.

Una ruta pensada para los ‘ARMY’

Luis, conductor de la unidad y fan de BTS, contó que la idea surgió luego de no conseguir entradas para ninguna de las tres fechas de la agrupación en Lima. La decoración tomó alrededor de tres meses y fue realizada pensando en los seguidores peruanos.

El ‘Army Bus’ inicia su recorrido en el óvalo La Fontana, en La Molina, y pasa por La Encalada, Primavera y Angamos, realizando el trayecto de ida y vuelta. Durante el viaje, los pasajeros también pueden escuchar canciones de BTS y participar en dinámicas relacionadas con la agrupación.

Además, los fans reciben un boleto especial de manera gratuita como recuerdo de su viaje. La iniciativa busca convertirse en un punto de encuentro para los seguidores de BTS, especialmente para quienes no lograron conseguir entradas para los conciertos que la agrupación ofrecerá en Lima.