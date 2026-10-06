Pascualillo Coronado: recuerdan la trayectoria del “Rey de la Carretera Central”

Pascual Coronado, conocido como Pascualillo y considerado una figura de la música popular peruana, falleció el sábado a los 67 años tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer desde 2024. El artista logró superar una primera etapa de la enfermedad, pero posteriormente su estado de salud se complicó.

Tras su partida, familiares y fanáticos de su música se reunieron en Ate para honrar su memoria y recordar parte de su extenso repertorio. Su hijo, Pity Coronado, expresó su agradecimiento por el cariño que recibió su padre de parte de sus seguidores en todo el Perú.

Pascual Coronado Capcha nació en Tarma y comenzó su carrera artística cuando tenía apenas 15 años como integrante de Los Anderes de Ñaña. A inicios de la década de 1980 inició su etapa como solista junto a su agrupación La Estrella Azul.

SUS MEJORES TEMAS MUSICALES

Durante su trayectoria, el cantante creó temas como “Clavelito”, “Si me vas a dejar”, “Gitana” y “Padre abandonado”, canciones que formaron parte de su amplio repertorio dentro de la música popular peruana.

La partida de Pascualillo deja a sus seguidores recordando una carrera dedicada a la música popular. Familiares y fanáticos lo despidieron entre canciones y muestras de cariño, en homenaje al artista conocido como el “Rey de la Carretera Central”.