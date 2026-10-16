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16/10/2026

Se celebra el Día Nacional del Picarón como cada tercer viernes de octubre

El objetivo principal de este día es revalorar este postre emblemático de la repostería peruana y fortalecer nuestra identidad gastronómica.



Hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Nacional del Picarón en todo el Perú, fecha oficializada cada tercer viernes de octubre mediante la Resolución Ministerial N.° 0337-2025-MIDAGRI.

Esta celebración fue impulsada por el MIDAGRI para revalorar la repostería peruana, impulsar la agricultura familiar, con el zapallo, camote y otros insumos y fomentar el turismo culinario.

Dulce sabor

El objetivo principal de este día es revalorar este postre emblemático de la repostería peruana, fortalecer nuestra identidad gastronómica y rendir homenaje a los pequeños productores de la agricultura familiar, quienes proveen insumos indispensables como el camote y el zapallo.

Cabe señalar que, con motivo de esta celebración diversas picaronerías y centros comerciales en distritos como Ate, SMP, Pueblo Libre, Jesús María y el Callao están lanzando ofertas especiales, porciones gratuitas por consumos o servicios de delivery para sumarse a la fiesta.


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