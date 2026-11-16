Despedida del papa León XIV: Grupo 5 cierra la misa en la base aérea Las Palmas

Luego de una misa multitudinaria que dio inicio a las 10:30 am., en la que acudieron más de 1 millón de personas, el papa León XIV se despidió con palabras emotivas para el pueblo peruano, asegurando que su estancia aquí fue inolvidable: “me he sentido como en casa”, agradeció al público.

CIERRE CON BROCHE DE ORO

Tras muestras de dolor de los fieles por la partida del papa peruano, el Grupo 5 liderado por Christian Yaipén salió para animar a los presentes con varias canciones, entre ellas, las versiones en cumbia de Hosanna, Vamos caminando, Santo es el Señor y Alma Misionera, también cantaron alguno de los clásicos como Amor Vuelve y Motor y Motivo, su himno.

Aunque muchos prefirieron retirarse por el calor sofocante, otros aprovecharon el momento para divertirse al ritmo de la cumbia del Grupo 5, agrupación que estuvo acompañado de un grupo de bailarines.

Tras poner a los miles de asistentes a bailar, el grupo musical culminó su presentación y le puso un final con “broche de oro” al encuentro con el santo padre. Luego de ellos, los miles de fieles empezaron a salir del recinto.