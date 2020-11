Mercedes Aráoz afirmó que no aceptará ningún cargo en gobierno transitorio

Durante una entrevista a un medio colombiano la exvicepresidente de la República, Mercedes Aráoz, descartó asumir cualquier cargo que se le ofrezca en el gobierno transitorio.

“No estoy buscando una aspiración política, yo no estoy postulando por ningún partido, no estoy participando en ningún espacio electoral, estoy de vuelta al mundo de la academia y no pretendo participar de ninguna manera ni siquiera en este gobierno de transición”, dijo.

Por otro lado, Aráoz, se mostró a favor de que Vizcarra sea investigado por los diversos hechos que se han revelado y que lo involucran. Por ejemplo, sobre las presuntas coimas que habría recibido para adjudicar obras públicas cuando era gobernador de Moquegua, según testigos aspirantes a colaboradores eficaces.