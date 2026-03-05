Cisternas hacen largas colas para abastecerse de combustible en la Refinería Conchán

La escasez de combustible ha llevado al límite a muchos conductores a nivel nacional. Numerosos transportistas buscan abastecer sus unidades; sin embargo, la baja disponibilidad de este recurso ha generado largas colas en los grifos y serios congestionamientos en distintos puntos del país.

Esto se evidencia en el kilómetro 26.5 de la Panamericana Sur, donde se ubica la refinería de Conchán, lugar donde se procesa el combustible. Hasta ese lugar han llegado numerosos vehículos de carga pesada, formando extensas colas con el objetivo de poder abastecerse de combustible ante la escasez que se vive.

La necesidad de abastecerse ha llevado a que numerosos camiones cisterna formen largas filas en busca de combustible. Estas colas se extienden por alrededor de 500 metros, mientras muchos conductores permanecen durante varias horas a la espera de poder cargar.

CONDUCTORES REALIZAN LARGAS COLAS

La escasez de combustible en otras plantas que normalmente abastecen a los transportistas ha obligado a muchos conductores a acudir hasta este punto para poder cargar sus unidades. Sin embargo, la alta demanda ha generado largas esperas, por lo que varios de ellos permanecen durante horas aguardando su turno para ser atendidos. “Yo llevo trabajando casi dos años en esta empresa y nunca he visto esta cola así; llevo dos días, llevo desde antes de ayer que estoy haciendo la cola y recién voy a ingresar”, indicó un conductor.

Asimismo, otros conductores señalaron que optaron por acudir a esta refinería debido a que en otras plantas, como La Pampilla, ya no se cuenta con combustible disponible. “El abastecimiento en Pampilla no hay, el gas premium no hay, estamos cargando acá”, se refirió otro conductor.

COMUNICADO DE OSINERGMIN

Por otro lado, el ente regulador vinculado al sector de combustibles emitió un comunicado en el que aclaró que no existe desabastecimiento en las plantas de Valero, La Pampilla, Callao y Conchán. Según explicó, lo que se viene registrando es un aumento en la demanda de combustibles, situación que ha provocado la formación de largas colas en los puntos de abastecimiento.