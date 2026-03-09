Cierre del estrecho de Ormuz eleva el precio del petróleo a 120 dólares el barril

El tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo en el mundo, ha sido restringido, generando preocupación en la economía global. Por este paso circula aproximadamente una quinta parte del crudo mundial, por lo que cualquier interrupción tiene repercusiones inmediatas en los mercados internacionales y en las rutas comerciales más transitadas del planeta.

En diálogo con 24 Horas, el internacionalista Ramiro Escobar explicó que el estrecho de Ormuz tiene un rol clave dentro de la geopolítica mundial. Según señaló, Irán es consciente del impacto que genera su cierre, ya que al bloquear esta ruta se provoca un efecto económico y político que no solo afecta a los países de la región, sino también a potencias como Estados Unidos.

Tras la restricción del paso marítimo, el precio del barril de petróleo llegó a alcanzar los 120 dólares, muy por encima de los 67 dólares que se cotizaban. Las consecuencias ya comienzan a sentirse en distintos países. En Corea del Sur, el presidente Lee Jae‑myung anunció que se preparan medidas de emergencia, incluido el racionamiento de combustible y el uso de reservas estratégicas ante un posible agravamiento de la situación.

SUBE PRECIO DE ALIMENTOS

El economista Jorge González Izquierdo advirtió que el incremento del petróleo eleva los costos de producción en numerosos sectores, lo que finalmente se traslada al precio de los productos para los consumidores. En paralelo, el presidente Donald Trump aseguró que el estrecho había sido liberado para el tránsito de petroleros, aunque la afirmación no fue confirmada por Irán.