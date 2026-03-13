Aerolíneas europeas incrementan tarifas ante alza del combustible por conflicto en Medio Oriente

El presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, explicó que existen varios factores que influyen en el aumento que podrían tener los pasajes aéreos.

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado un incremento en el precio del combustible, situación que ha llevado a algunas aerolíneas de Europa a elevar sus tarifas. Ante este escenario, el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, explicó que existen varios factores que influyen en el aumento que podrían tener los pasajes aéreos.

El especialista señaló que, aunque podría pensarse que una subida repentina en el precio del petróleo se traducirá inmediatamente en tarifas más altas, esto no necesariamente ocurre. Indicó que, por lo general, las aerolíneas compran con anticipación el volumen de combustible que utilizarán en el futuro, mediante contratos que pueden cubrir periodos de tres a seis meses.

Asimismo, precisó que en Europa el impacto puede estar asociado a otros factores. Detalló que algunas rutas entre ese continente y Asia atraviesan zonas cercanas al conflicto, lo que obliga a las aerolíneas a modificar sus trayectos y recorrer distancias más largas, incrementando así el consumo de combustible.

SITUACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Finalmente, Gutiérrez señaló que en la región latinoamericana sería menos probable que se registre un efecto inmediato en los precios de los pasajes. Sin embargo, no descartó que la situación pueda cambiar dependiendo de la duración del conflicto en Medio Oriente y de las futuras renovaciones de contratos entre las aerolíneas y sus proveedores de combustible, lo que podría generar un impacto más adelante.