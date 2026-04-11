Peruanos en Nueva Zelanda ya empezaron a votar: sufragarán alrededor de 840 compatriotas

Por la diferencia horaria, desde las 02:00 p.m. de hoy, compatriotas que residen en Nueva Zelanda comenzaron a sufragar, pues en dicho país ya es domingo 12 de abril. Se instalaron dos locales de votación.

Según informó la Cancillería, en este país, en promedio, sufragarán 841 compatriotas. Los centros de votación fueron instalados uno en la ciudad de Auckland y el otro en Wellington, la capital del país.

PRIMEROS EN VOTAR

Como se sabe, otras naciones donde también se votará este sábado son: Australia (4:00 p.m.), Corea del Sur (5:00 p.m.), Japón (5:00 p.m.), Singapur (6:00 p.m.) y China (6:00 p.m.).

Existen más de un millón de peruanos en el extranjero registrados para sufragar. Los países con la mayor cantidad de compatriotas son Estados Unidos, España, Italia, Argentina y Chile.