Informe del FBI vincula a Maduro con expansión del “Tren de Aragua”

Un informe del FBI revela presunto plan del régimen de Nicolás Maduro para desestabilizar países de la región, incluido el Perú, utilizando a la organización criminal “Tren de Aragua”.

De acuerdo con el documento de inteligencia, fechado el 23 de enero de 2025, altos funcionarios del gobierno venezolano habrían facilitado la expansión de esta organización criminal hacia países como Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de afectar la seguridad pública.

El informe sostiene que, desde 2023, integrantes del Tren de Aragua habrían sido utilizados como agentes indirectos para ejecutar acciones delictivas y generar inestabilidad, incluyendo delitos como extorsión, sicariato, tráfico de drogas y homicidios.

Asimismo, se detalla que parte de la estrategia habría consistido en facilitar la liberación y desplazamiento de criminales peligrosos fuera de Venezuela, con el fin de expandir sus operaciones a nivel internacional.

El documento también menciona la presunta participación de altas autoridades del régimen, como Delcy Rodríguez, en la ejecución de este plan, el cual incluiría acciones coordinadas para debilitar la seguridad en distintos países.

“TREN DE ARAGUA” Y SU EXPANSIÓN EN PERÚ

En el Perú, la presencia del “Tren de Aragua” ha sido vinculada a diversos delitos en ciudades como Lima y otras regiones, donde esta organización ha operado en coordinación con bandas locales, incrementando la preocupación por la seguridad ciudadana.