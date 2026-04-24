Terror en Teotihuacán: peruana relata a Panamericana TV cómo sobrevivió al tiroteo en México

Erika Sotomayor, ciudadana peruana y sobreviviente del tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán en México, brindó su testimonio a Panamericana Televisión a través de una entrevista por Zoom. La mujer se encontraba visitando la Pirámide de la Luna cuando un hombre abrió fuego indiscriminadamente contra decenas de turistas.

Erika contó que, al escuchar los disparos, vio cómo dos personas caían cerca de ella. En medio del pánico, se arrojó al suelo junto a otros visitantes, permaneciendo a pocos metros del atacante mientras buscaba proteger su vida.

Según su relato, el agresor actuó con extrema violencia y no mostró compasión, incluso ante la presencia de niños. La peruana confesó que, en esos instantes, pensó que podía morir lejos de su familia, pero mantuvo la esperanza de salir con vida.

El ataque dejó un saldo de 13 personas heridas y dos fallecidos, entre ellos el propio atacante. Erika aseguró que esta traumática experiencia le cambió la vida y le recordó el valor de cada instante.