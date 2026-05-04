Desde Miami: impulsan mega inversiones en el Perú

Una importante ronda de negocios realizada en San Ignacio University reunió a empresarios estadounidenses y peruanos interesados en conocer las oportunidades de inversión en el Perú. El encuentro fue liderado por el embajador de Estados Unidos en el país, Bernie Navarro, quien presentó el potencial económico peruano ante representantes del sur de Florida.

Durante la jornada participaron líderes de sectores como energía, construcción, telecomunicaciones, agroindustria, gastronomía y comercio exterior. En su intervención, Navarro destacó la solidez de la relación bilateral entre ambos países y subrayó la importancia de seguir fortaleciendo los vínculos económicos, resaltando que el Perú se mantiene como un destino atractivo para la inversión en la región.

El evento contó también con la presencia de Raúl Diez Canseco, fundador presidente de la casa de estudios, quien resaltó el interés concreto de empresarios por invertir en el Perú o expandir sus operaciones en Estados Unidos. Asimismo, enfatizó la necesidad de una articulación efectiva entre el Estado, el sector privado y la academia, además de garantizar estabilidad y procesos electorales transparentes para generar confianza.

AUTORIDADES Y REPRESENTANTES

La actividad congregó a diversas autoridades y representantes empresariales y líderes de distintos rubros. La ronda permitió un diálogo directo entre potenciales inversionistas e instituciones, fortaleciendo la proyección internacional del Perú como un destino competitivo y consolidando a San Ignacio University como un actor clave en la integración académica y empresarial entre América Latina y Estados Unidos.