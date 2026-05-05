Peruanos varados en guerra Rusia-Ucrania: alertan posible trata de personas

A más de tres años del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, decenas de peruanos habrían llegado a la zona de conflicto a través de falsas promesas laborales, generando preocupación entre sus familiares. En este contexto, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay compartió su postura sobre la situación de los compatriotas.

En una entrevista en 24 Horas Mediodía, Rodríguez Mackay hizo un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que difunda advertencias dirigidas a los ciudadanos, con el fin de evitar que sean captados mediante engaños.

“La Cancillería debería realizar campañas de difusión masiva para los peruanos en el exterior, de modo que comprendan la magnitud de estas contrataciones irregulares, que finalmente terminan mal y luego los afectados terminan pidiendo auxilio desde el extranjero”, declaró.

CASO PODRÍA ESTAR VINCULADO A TRATA DE PERSONAS

Según el excanciller, este caso reuniría elementos que podrían vincularse con la trata de personas, aunque subrayó que debe ser investigado a profundidad. “Existe un hilo conductor dentro de una dinámica que se conoce como trata. No es exactamente trata desde el inicio, pero termina siéndolo porque hay un engaño de por medio”, explicó.