Papa León XIV: peruanos recuerdan a Robert Prevost a un año de su pontificado

Hace un año, Robert Prevost fue elegido como sumo pontífice de la Iglesia católica, tras el fallecimiento del papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. Desde entonces, el 8 de mayo se convirtió en una fecha especial para muchos peruanos, quienes recuerdan con emoción al actual papa León XIV y su estrecho vínculo con el país.

En conversación con 24 Horas Mediodía, el director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, compartió la experiencia que vivió minutos antes del anuncio oficial y recordó el ambiente que se respiraba en los exteriores de la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

“Cuando salió la fumata blanca, los presentes en la plaza de San Pedro comenzaron a gritar: ‘Parolin, Parolin’. Era casi un solo eco. Si el cónclave duraba poco, se pensaba que el elegido sería uno de los papables, entre ellos Pietro Parolin. Cuando se anunció el nombre de Robert Prevost, se produjo un silencio desconcertante”, mencionó.

Papa León XIV recordó al Perú

Durante su primer mensaje como pontífice, el papa León XIV sorprendió al saludar a Chiclayo, gesto que generó emoción y también cierta sorpresa entre los presentes. Para Juan José Dioses, esas palabras evidenciaron el profundo afecto que Robert Prevost mantiene por el Perú, país donde desarrolló una parte importante de su labor pastoral.

“Evidenció el cariño inmenso que le tiene el Papa al Perú”, sostuvo el representante del Arzobispado de Lima. El saludo a Chiclayo fue uno de los momentos más recordados por los fieles peruanos, quienes hasta hoy destacan el vínculo del pontífice con la comunidad católica del país.