Declaran estado de emergencia en Venezuela: terremotos dejan al menos 188 muertos y 1 520 heridos

ACTUALIZACIÓN

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos registrados la tarde de ayer se elevó a 188 y el de heridos a 1 520, según informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

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La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, reportó este jueves, a primera hora, al menos 164 muertos y 971 heridos por los terremotos registrados en la víspera. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos de distinta consideración.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia en Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, que azotaron la tarde de ayer el centro del país. Confirmó el derrumbe de edificios en los estados de Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón.

"El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos sismos todas nuestras autoridades se abocaron a las tareas de rescate en este momento: rescatar vidas", dijo en un mensaje a la nación.

Asimismo, anunció la suspensión del servicio del Metro en Caracas, la capital, de las clases escolares y universitarias los próximos seis días y destacó que se activó la red de salud pública y privada. Resaltó que las Fuerzas Armadas ya colaboran en las tareas de rescate de víctimas.

BALANCE DE FALLECIDOS Y HERIDOS

En su alocución, la mandataria encargada también ofreció los primeros balances de víctimas mortales y personas heridas que fueron atendidas en los diferentes nosocomios, cifras que solo llegaron de algunas localidades donde los servicios de electricidad no se han cortado.

"Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y 700 heridos de distintas consideración que hemos estado recibiendo en emergencias, tanto de hospitales como de centros de salud privados", señaló Rodríguez Gómez.