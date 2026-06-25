Venezolanos duermen en refugios por temor a réplicas tras fuertes terremotos

Desde Caracas, Venezuela, la periodista Carolina Bigott informó en vivo sobre la grave situación que atraviesa el país tras los dos fuertes terremotos registrados recientemente, que han dejado miles de damnificados y escenas de destrucción en varias regiones.

Según el último reporte mencionado en la cobertura, las autoridades locales señalan 288 fallecidos y alrededor de 3,000 familias afectadas, aunque estas cifras no son reconocidas por diversas organizaciones internacionales, que advierten que el número real de víctimas podría ser mayor.

En distintos puntos de Caracas se han instalado centros de acopio y campamentos improvisados, donde cientos de personas permanecen en plazas y parques ante el temor de regresar a sus viviendas, muchas de las cuales presentan graves daños estructurales.

LABORES DE RESCATE

Las labores de rescate continúan con limitaciones, mientras los cuerpos de bomberos y vecinos intentan apoyar en la búsqueda de sobrevivientes. Además, se reportan dificultades en la llegada de ayuda humanitaria y en la atención de los damnificados en las zonas más afectadas.