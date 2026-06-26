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26/06/2026

El megaterremoto de Valdivia en Chile: el sismo de 9.5 que marcó la historia mundial

El terremoto de 1960 en el sur de Chile es considerado el más fuerte registrado en la historia, con un devastador tsunami que afectó a varios países del Pacífico y dejó miles de víctimas.

Fuente: BBC



El 22 de mayo de 1960, el sur de Chile fue sacudido por un terremoto de magnitud 9,5 con epicentro en Valdivia, considerado el más potente registrado en la historia de la humanidad.

El movimiento telúrico duró cerca de diez minutos y dejó aproximadamente 2 mil fallecidos y más de dos millones de damnificados, según reportes internacionales.

Tras el sismo, un enorme tsunami impactó la costa chilena y se propagó por el océano Pacífico, afectando países como Hawái, Japón, Filipinas, México y Nueva Zelanda.

En las horas posteriores, fuertes réplicas y el desborde de ríos provocaron más destrucción, obligando a la población a desplazarse en condiciones extremas durante semanas.


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