Vocero de Comando Con Venezuela pide fortalecer ayuda humanitaria y difunde plataforma para ubicar desaparecidos

Luis Villasana, vocero de Comando Con Venezuela en Perú, hizo un llamado a fortalecer la ayuda humanitaria destinada a los damnificados por los terremotos que afectaron Venezuela. Asimismo, destacó las iniciativas impulsadas por la sociedad civil para apoyar a las familias afectadas.

Durante una entrevista, explicó que la plataforma desaparecidosterremotovenezuela.com permite registrar a personas desaparecidas y facilitar su búsqueda. Además, pidió a quienes logren ubicar a sus familiares actualizar la información para mantener un registro preciso.

Villasana también señaló que organizaciones civiles y voluntarios han asumido un rol importante en la atención de la emergencia y en la instalación de centros de acopio para recibir donaciones.

CAMPAÑAS DE AYUDA HUMANITARIA

Finalmente, expresó su solidaridad con las familias afectadas e invitó a la población a sumarse a las campañas de ayuda humanitaria a través de los centros de acopio y las redes sociales de Comando Con Venezuela en Perú.